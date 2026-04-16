Мирра Андреева одержала шестую победу подряд и спела для тренера

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, обыграв американку Алисию Паркс 7:6 (7:3 на тай-брейке), 6:3. Её следующей соперницей станет бывшая первая, а ныне четвёртая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Матч Андреевой против Паркс продолжался 1 час 38 минут. Мирра четырежды подала на вылет, дважды ошиблась на подаче и взяла пять брейк-пойнтов из девяти. Алисия, в свою очередь, отметилась четырьмя эйсами, семью двойными ошибками и реализовала четыре из пяти брейков. Паркс занима

25-летняя Паркс занимает 95-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 18-летняя Андреева располагается на девятой позиции. Победа над американкой стала для россиянки шестой подряд на грунте — ранее она выиграла турнир в Линце. После матча Мирра традиционно спела для своего тренера Кончиты Мартинес, которой сегодня исполняется 54 года.

А вот для Карена Хачанова эта неделя не задалась. Он проиграл аргентинцу на турнире в Барселоне и в ярости разбил ракетку.