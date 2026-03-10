Мирра Андреева обматерила весь корт после вылета с WTA, но потом извинилась

Первая ракетка России Мирра Андреева после эмоционального срыва на корте извинилась перед зрителями. Об инциденте стало известно после матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, где россиянка уступила чешке Катерине Синяковой.

Встреча завершилась поражением Андреевой. Решающим оказался эпизод, когда мяч после удара соперницы задел трос и неожиданно упал на половину корта россиянки.

Не сумев сдержать эмоций, теннисистка бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия с соперницей ударила ею о корт. Покидая площадку, спортсменка выкрикнула в сторону трибун несколько колоритных нецензурных фраз, которые зрители наверняка запомнят. Позже она принесла извинения за свою реакцию.

Мирре Андреевой 18 лет, она занимает восьмую строчку рейтинга WTA. На счету россиянки четыре титула, включая два на турнирах категории WTA 1000.

