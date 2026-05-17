Андреева и Шнайдер выиграли парный титул WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований составил более 7,2 млн евро.

В решающей встрече россиянки нанесли поражение дуэту в составе испанки Кристины Букши и американки Николь Мелихар-Мартинес. Итоговый счет — 6:3, 6:3. Соперницы, посеянные на турнире под вторым номером, сумели продержаться на корте лишь 1 час 9 минут.

Это вторая совместная победа спортсменок на престижных соревнованиях высшей категории. Ранее в 2025 году дуэт уже праздновал успех в Майами. Всего в активе теннисисток теперь три парных титула.

В прошлом сезоне на аналогичном римском покрытии Андреева и Шнайдер остановились в шаге от финала. Тогда дорогу им преградили Жасмин Паолини и Сара Эррани, ставшие в итоге чемпионками.

Нынешний триумф пополнил внушительный список достижений молодого российского тандема. В их коллекции также есть серебряные медали Олимпийских игр, завоёванные в Париже в 2024 году.