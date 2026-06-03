Анна Калинская уступила 114-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Анна Калинская (22-я сеяная) не смогла пройти в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/4 финала она уступила представительнице Польше Майе Хвалиньской, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Для Калинской это повторение личного рекорда на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до аналогичной стадии лишь однажды — на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Сейчас 27-летняя россиянка находится на 24-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации, имея в активе один титул категории WTA 125.

Её 24-летняя оппонентка занимает 114-ю позицию в мировой классификации. Хвалиньская никогда не побеждала на соревнованиях WTA. Прежде она не проходила дальше второго круга на мэйджорах.

Победа над Калинской позволит польской теннисистке впервые в карьере войти в топ-30 мирового рейтинга. В полуфинале она встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Диана Шнайдер (Россия).

Соревнования на грунтовых кортах Парижа завершатся 7 июня. Призовой фонд турнира превышает €61,7 млн.