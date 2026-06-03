«Я чуть не обделался»: Почему теннисисты теряют контроль в решающие моменты

На Открытом чемпионате Франции теннисисты всё чаще говорят не только о технике и физике, но и о том, что происходит с ними в голове в решающие минуты. Особенно ярко это показал итальянец Флавио Коболли, который после тяжёлой победы в четвёртом круге признался: «Я чуть не обделался».

Коболли вёл в матче с американцем Закари Свайдой, но ближе к концовке начал сыпаться. Удары стали уходить за пределы корта, подача замедлилась, ноги перестали слушаться. Итальянец проиграл несколько геймов подряд и только на тай-брейке смог дожать встречу.

«Когда матч почти заканчивается, начинаешь думать. В этом и проблема моего характера, потому что я не люблю думать», — объяснил он после игры.

Как пишет The Athletic, похожие ощущения знакомы многим игрокам. Одни говорят о тошноте, другие — о дрожи в руках, тяжёлых ногах, зажатых плечах и ощущении, что ракетка вдруг становится чужой. В теннисе это особенно заметно: любой сбой сразу отражается на подаче, работе ног и точности ударов.

Спортивный психолог Сара Мюррей объясняет это реакцией мозга на угрозу. Организм включает режим «бей или беги»: растёт уровень адреналина, мышцы напрягаются, дыхание сбивается, а вместо автоматических движений спортсмен начинает слишком много контролировать себя.

На нынешнем «Ролан Гаррос» давление особенно сильное. Из-за серии сенсаций в сетках осталось мало фаворитов, а у игроков с более низким рейтингом внезапно появился шанс пройти дальше, чем они могли рассчитывать. И такая возможность сама по себе превращается в ловушку.

Психологи называют это «ловушками мышления»: в голове появляются слова «должен», «обязан», «нельзя упустить шанс». Игрок уже не просто разыгрывает мяч, а думает о полуфинале, рейтинге, карьере и последствиях поражения.

Чтобы не провалиться в этот внутренний шум, теннисисты используют простые приёмы: дыхательные практики, мантры, улыбку, разжатие кулака или другие короткие действия, которые возвращают внимание в момент. Финн Харри Хелиоваара, например, специально улыбается на корте, чтобы подать телу сигнал, что всё под контролем.

Главная мысль специалистов проста: сама игра не меняется, меняется только восприятие. И чем быстрее спортсмен умеет отпустить тревожный сценарий в голове, тем больше шансов, что рука не дрогнет в самый важный момент.

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым запомнился не столько качеством тенниса, сколько странным поведением первой ракетки мира. Итальянец несколько раз выглядел потерянным и даже плакал, а вскоре после этого игра была прервана дождём при счёте 4:2 в третьем сете в пользу хозяина кортов. Чемпионка US Open-2015 Флавия Пеннетта в эфире Sky Sport Italia предположила, что у лидера рейтинга мог случиться нервный срыв. По её словам, всё выглядело как паническая атака.