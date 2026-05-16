«Словно не мог дышать»: У Синнера заподозрили паническую атаку в матче с Медведевым

Полуфинал в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым запомнился не только качественным теннисом, но и странным поведением первой ракетки мира. Матч был прерван из-за дождя при счёте 4:2 в третьем сете в пользу итальянца, но до этого Синнер несколько раз выглядел растерянным и даже плакал.

Чемпионка US Open–2015 Флавия Пеннетта высказала предположение в эфире Sky Sport Italia, что у лидера мирового рейтинга мог произойти нервный срыв.

«Мне кажется, выглядело так, будто у Янника случилась паническая атака, словно он не мог дышать. Но он себя успокоил. На Australian Open–2025 такое случилось впервые, и он не знал, как её распознать», — заявила экс-теннисистка.

Сам Синнер после матча не стал комментировать своё состояние, сославшись на усталость и тяжёлые погодные условия. Матч будет доигран сегодня, 16 мая. Если паника повторится, это может стать системной проблемой для итальянца. Медведев, к слову, выглядел стабильнее и надеется использовать перерыв в свою пользу. Болельщики гадают, что именно произошло с кумиром. Психическое здоровье в большом спорте сейчас обсуждается всё чаще.

Напомним, Медведев пробился в полуфинал после волевой победы над испанцем Мартином Ландалусе. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев, получивший седьмой номер посева, провалил первый сет, однако сумел переломить ход матча и дожать соперника. Синнер в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.