Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 21:34

Дождь остановил битву Медведева и Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Полуфинальный матч турнира ATP серии «Мастерс» в Риме между Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Янником Синнером не удалось доиграть из-за сильного дождя. Организаторы приняли решение перенести встречу на следующий день.

На момент остановки матча Синнер вёл в третьем сете со счётом 4:2. Итальянец уверенно забрал первую партию — 6:2, однако Медведев сумел вернуться в игру и выиграл второй сет — 7:5.

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Даниил Медведев укрепил позиции в топ-10 рейтинга ATP
Даниил Медведев укрепил позиции в топ-10 рейтинга ATP

Напомним, Медведев пробился в полуфинал после волевой победы над испанцем Мартином Ландалусе. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев, получивший седьмой номер посева, провалил первый сет, однако сумел переломить ход матча и дожать соперника. Синнер в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar