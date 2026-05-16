Дождь остановил битву Медведева и Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме

Полуфинальный матч турнира ATP серии «Мастерс» в Риме между Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Янником Синнером не удалось доиграть из-за сильного дождя. Организаторы приняли решение перенести встречу на следующий день.

На момент остановки матча Синнер вёл в третьем сете со счётом 4:2. Итальянец уверенно забрал первую партию — 6:2, однако Медведев сумел вернуться в игру и выиграл второй сет — 7:5.

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, Медведев пробился в полуфинал после волевой победы над испанцем Мартином Ландалусе. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев, получивший седьмой номер посева, провалил первый сет, однако сумел переломить ход матча и дожать соперника. Синнер в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.