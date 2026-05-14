Медведев обыграл испанца Ландалусе и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP в Риме, одержав волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5.

Медведев, получивший седьмой номер посева, провалил первый сет, однако сумел переломить ход матча и дожать соперника. Испанец попал в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера и был близок к главной сенсации турнира.

В полуфинале Медведева ждёт встреча с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец в четвертьфинале выбил из турнира другого россиянина — Андрея Рублёва.

Ранее Life.ru писал, что российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Риме. Спортсмен уступил норвежцу Касперу Рууду в качельном матче.

