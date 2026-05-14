Хачанов не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме

Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Риме. Российский теннисист уступил норвежцу Касперу Рууду — 1:6, 6:1, 2:6.

Матч получился нестабильным для обоих игроков. После провального первого сета Хачанов сумел уверенно сравнять счёт, однако в решающем отрезке инициативой вновь завладел Рууд.

Норвежец, получивший на турнире 23-й номер посева, в полуфинале сыграет с победителем встречи Рафаэль Ходар — Лучано Дардери. Россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев свои четвертьфинальные матчи с Янником Синнером и Мартином Ландалусе соответственно проведут завтра, 14 мая.

Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге ATP и является серебряным призером Олимпиады-2021.

