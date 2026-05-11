«Вопрос справедливости»: Хачанов поддержал бойкот турниров «Большого шлема»
Теннисист Хачанов поддержал возможный бойкот ТБШ из-за распределения призовых
Обложка © ТАСС / NOUSHAD THEKKAYIL / ЕРА
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, заявил, что поддерживает возможный бойкот турниров «Большого шлема», если вопрос о несправедливом распределении призовых зайдёт в тупик. Свою позицию он высказал в беседе с «Чемпионатом».
Хачанов признался, что лично не участвует в этих переговорах, но внимательно следит за ними. По его словам, теннисисты не жалуются на размер призовых как таковой — суммы заметно выросли по сравнению с прошлым поколением. Однако вопрос в другом.
«Мы же сравниваем себя как спорт. Это один из ведущих в мире видов спорта по просмотрам, да по всему. Тогда почему турниры на фоне растущих доходов из раза в раз делают выплаты нам гораздо меньше?», — отметил спортсмен.
По его словам, это вопрос справедливости. Теннисисты зарабатывают для организаторов деньги своей игрой. Призовые хорошие, но распределяются они нечестно.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв на турнире ATP в Барселоне уступил в финале французскому спортсмену Артюру Фису. Решающий матч завершился в двух сетах со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.