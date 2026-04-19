19 апреля, 19:57

Теннисист Рублёв уступил в финале турнира ATP в Барселоне

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / ЕРА / Alejandro Garcia

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел завоевать титул на турнире ATP в Барселоне, уступив в финале французу Артюру Фису. Решающий матч завершился в двух сетах со счётом 2:6, 6:7 (2:7) и прошёл под диктовку французского спортсмена, который был посеян под девятым номером.

Рублёв, имевший пятый номер посева, не смог навязать сопернику решающую борьбу в первой партии, а во втором сете уступил на тай-брейке. Для россиянина этот финал стал первым с весны 2025 года, когда он также не сумел взять титул в решающем матче в Гамбурге.

Последнюю победу на турнирах ATP Рублёв одержал в феврале 2025 года, выиграв соревнование в Дохе. Теннисисту 28 лет, он занимает 15-е место в мировом рейтинге и имеет 17 титулов в одиночном разряде под эгидой ATP.

Россиянка Андреева вынесла действующую чемпионку турнира в Штутгарте
Напомним, на пути к финалу Рублёв уверенно прошёл чешского теннисиста Томаша Махача, а в полуфинале в трёх сетах победил серба Хамада Меджедовича.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
