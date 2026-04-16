Россиянка Андреева вынесла действующую чемпионку турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Штутгарте. В первом круге 18-летняя спортсменка встретилась с действующей чемпионкой — латвийкой Еленой Остапенко.

Андреева уступила в первом сете, но сумела переломить ход игры и вырвать победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Матч продлился 2 часа 22 минуты. Во втором круге её соперницей станет американка Алисия Паркс, занимающая 95-е место в мировом рейтинге.

Остапенко, напомним, выиграла турнир в Штутгарте в прошлом, 2025 году, но повторить успех не смогла.