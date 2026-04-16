15 апреля, 21:41

Россиянка Андреева вынесла действующую чемпионку турнира в Штутгарте

Россиянка Андреева обыграла Остапенко и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Мирра Андреева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Мирра Андреева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Штутгарте. В первом круге 18-летняя спортсменка встретилась с действующей чемпионкой — латвийкой Еленой Остапенко.

Андреева уступила в первом сете, но сумела переломить ход игры и вырвать победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Матч продлился 2 часа 22 минуты. Во втором круге её соперницей станет американка Алисия Паркс, занимающая 95-е место в мировом рейтинге.

Остапенко, напомним, выиграла турнир в Штутгарте в прошлом году, но повторить успех не смогла.

Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи
Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Ранее Life.ru рассказывал, что Даниил Медведев поплатится рублём за эмоции на корте. 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.

Артём Гапоненко
