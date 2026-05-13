Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме, обыграв аргентинца Тьяго Агустина Тиранте. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, посеянного под 7-м номером.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе, который попал в основную сетку как лаки-лузер. 30-летний россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP, в 2022 году он был первой ракеткой мира. На его счету 23 победы на турнирах ATP в одиночном разряде, включая победу на US Open в 2021 году.

Турнир в Риме относится к категории «Мастерс» и проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд — более €8,2 млн. Российские теннисисты никогда не побеждали на этом соревновании.

Ранее на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Мирра Андреева завершила выступление на стадии четвертьфинала. Она проиграла представительнице США Коко Гауфф, посеянной под третьим номером. Матч получился трёхсетовым и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.