Медведев разбил ракетку на тренировке перед турниром в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на неудачный эпизод во время тренировки перед стартом турнира серии «Мастерс» в Риме. Девятая ракетка мира после проигранной подачи с силой бросил ракетку о корт. Инцидент произошёл во время совместного занятия с бразильцем Жоао Фонсекой.

Медведеву пришлось заменить ракетку. Видео © Х / Quadra Central Podcast

После удара Медведеву пришлось заменить ракетку и продолжить тренировку уже с новым инвентарём.

На турнире в Риме россиянин стартует со второго круга. Его первым соперником станет чешский теннисист Томаш Махач, занимающий 41-е место в мировом рейтинге.

Медведев не первый раз показывает эмоции на корте. Недавно 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.