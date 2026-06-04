«Взрослая игра в 19 лет»: NYT оценила чемпионский стиль Мирры Андреевой

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв украинку Марту Костюк. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 и продлился меньше 80 минут.

The New York Times отдельно отметила зрелость игры 19-летней россиянки. Издание написало, что Андреева провела «полностью взрослый» матч и действовала на корте так, как поступают сильные игроки, когда видят, что соперница начинает разваливаться.

По оценке автора, россиянка быстро справилась с ранним волнением, нашла нужный ритм и не дала Костюк вернуться в игру. Андреева держала мяч в корте, сохраняла давление и спокойно довела встречу до победы.

Для Костюк полуфинал начался тяжело. Украинка много ошибалась, дважды допустила двойную ошибку уже в первом гейме и за стартовую партию набрала 17 невынужденных ошибок.

При этом именно Костюк перед матчем выглядела одной из самых опасных теннисисток турнира. Она подошла к полуфиналу с серией из 17 побед, по пути обыграла четырёхкратную чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швёнтек и свою соотечественницу Элину Свитолину.

Во втором сете у Костюк появился шанс зацепиться за матч. После начала дождя и закрытия крыши трибуны оживились, украинка сократила отставание и вернула себе подачу.

Но Андреева не позволила атмосфере сломать ход игры. Она сразу сделала обратный брейк, затем уверенно взяла свою подачу и завершила встречу после ошибки соперницы.

Для россиянки это первый финал турнира Большого шлема в карьере. NYT подчёркивает: в Париже Андреева выглядела не как юная сенсация, а как игрок, который уже умеет проходить большие матчи по-чемпионски.

Напомним, россиянка Мирра Андреева обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3 и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. В Париже есть шанс увидеть женский финал сразу с двумя россиянками. Сегодня свой полуфинал проведёт Диана Шнайдер. Её соперница — представительница Польши Майя Хвалиньская. В случае победы Шнайдер окажется в финале вместе с Андреевой.