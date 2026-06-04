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4 июня, 15:20

«Взрослая игра в 19 лет»: NYT оценила чемпионский стиль Мирры Андреевой

NYT назвала игру Мирры Андреевой чемпионской после выхода в финал

Обложка © ТАСС / Christophe Ena / АР

Обложка © ТАСС / Christophe Ena / АР

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв украинку Марту Костюк. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 и продлился меньше 80 минут.

The New York Times отдельно отметила зрелость игры 19-летней россиянки. Издание написало, что Андреева провела «полностью взрослый» матч и действовала на корте так, как поступают сильные игроки, когда видят, что соперница начинает разваливаться.

По оценке автора, россиянка быстро справилась с ранним волнением, нашла нужный ритм и не дала Костюк вернуться в игру. Андреева держала мяч в корте, сохраняла давление и спокойно довела встречу до победы.

Для Костюк полуфинал начался тяжело. Украинка много ошибалась, дважды допустила двойную ошибку уже в первом гейме и за стартовую партию набрала 17 невынужденных ошибок.

При этом именно Костюк перед матчем выглядела одной из самых опасных теннисисток турнира. Она подошла к полуфиналу с серией из 17 побед, по пути обыграла четырёхкратную чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швёнтек и свою соотечественницу Элину Свитолину.

Во втором сете у Костюк появился шанс зацепиться за матч. После начала дождя и закрытия крыши трибуны оживились, украинка сократила отставание и вернула себе подачу.

Но Андреева не позволила атмосфере сломать ход игры. Она сразу сделала обратный брейк, затем уверенно взяла свою подачу и завершила встречу после ошибки соперницы.

Для россиянки это первый финал турнира Большого шлема в карьере. NYT подчёркивает: в Париже Андреева выглядела не как юная сенсация, а как игрок, который уже умеет проходить большие матчи по-чемпионски.

Мирра Андреева не оставила Костюк шансов на корте, но после отдала ей должное
Мирра Андреева не оставила Костюк шансов на корте, но после отдала ей должное

Напомним, россиянка Мирра Андреева обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3 и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. В Париже есть шанс увидеть женский финал сразу с двумя россиянками. Сегодня свой полуфинал проведёт Диана Шнайдер. Её соперница — представительница Польши Майя Хвалиньская. В случае победы Шнайдер окажется в финале вместе с Андреевой.

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Вероника Бакумченко
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