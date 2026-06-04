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4 июня, 14:27

Мирра Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / Christophe Ena

Обложка © ТАСС / Christophe Ena

Теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос». 19-летняя россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема.

Не исключено, что женский финал в Париже может стать полностью российским — в другом полуфинале сегодня сыграет россиянка Диана Шнайдер. Она выйдет на корт против Майи Хвалиньской из Польши.

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Напомним, 2 июня Андреева обыграла румынку Сорану Кирстю в двух сетах — 6:3, 6:3 — и повторила достижение легендарной Мартины Хингис, став самой молодой теннисисткой XXI века, которой удалось выйти в трёх четвертьфиналах подряд на «Ролан Гаррос». А 3 июня 22-летняя Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах 3:6, 7:5, 6:0.

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Александра Вишнякова
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