Мирра Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос». 19-летняя россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема.

Не исключено, что женский финал в Париже может стать полностью российским — в другом полуфинале сегодня сыграет россиянка Диана Шнайдер. Она выйдет на корт против Майи Хвалиньской из Польши.

Напомним, 2 июня Андреева обыграла румынку Сорану Кирстю в двух сетах — 6:3, 6:3 — и повторила достижение легендарной Мартины Хингис, став самой молодой теннисисткой XXI века, которой удалось выйти в трёх четвертьфиналах подряд на «Ролан Гаррос». А 3 июня 22-летняя Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах 3:6, 7:5, 6:0.