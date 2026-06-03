«Хочу бросить теннис»: Первая ракетка мира Соболенко пришла в ярость после поражения Шнайдер

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира Арина Соболенко уступила россиянке Диане Шнайдер и после матча призналась, что готова отказаться от спорта. Её эмоциональным заявлением поделилась пресс-служба турнира.

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Посмотрим через несколько дней, вернусь ли я в форму», — сказала она.

Парижское состязание «Ролан Гаррос», известное также как Открытый чемпионат Франции, входит в серию турниров Большого шлема и проходит на стыке весны с летом. Это старейшее грунтовое первенство планеты, учреждённое ещё в 1891 году, причём его красный медленный грунт делает игру самой выматывающей в мире, поскольку провоцирует затяжные розыгрыши. Игроки сражаются на кортах, названных в честь лётчика-военного, героя Первой мировой. Трофеи разыгрываются в пяти категориях. У мужчин абсолютным рекордсменом является Рафаэль Надаль с 14 победами, а у женщин — Крис Эверт, на счету которой 7 титулов.