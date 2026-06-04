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4 июня, 14:58

Мирра Андреева не оставила Костюк шансов на корте, но после отдала ей должное

Мирра Андреева высоко оценила Костюк после выхода в финал «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Christophe Ena / АР

Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Christophe Ena / АР

После победы Мирра Андреева дала интервью телеканалу TNT Sports на корте и высоко оценила свою соперницу Марту Костюк. Россиянка обыграла украинскую теннисистку в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3 и впервые вышла в финал турнира Большого шлема.

Матч продолжался 76 минут. Андреева с первых геймов взяла игру под контроль, постоянно давила на подачу Костюк и уверенно довела встречу до победы в двух сетах.

После игры Мирра призналась, что нервничала перед полуфиналом. Она отметила, что Костюк проводит отличный сезон и до этой встречи не проигрывала на грунте, поэтому матч был для неё непростым психологически.

«Она потрясающая теннисистка и очень сложная соперница. Я просто очень счастлива тем, как сыграла сегодня», — сказала Андреева.

Для Андреевой эта победа стала ещё и реваншем за финал в Мадриде, где ранее она уступила Костюк. В финале «Ролан Гаррос» россиянка сыграет в субботу. Её соперницей станет либо Диана Шнайдер, с которой Мирра регулярно выступает в паре, либо квалифаер Майя Хвалиньска.

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Николь Вербер
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