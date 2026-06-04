«Кайф и радость»: Губерниев оценил шансы на победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гарроса»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Life.ru прокомментировал выход российской теннисистки Мирры Андреевой в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Он назвал это событие «кайфом и радостью» для всех болельщиков и выразил надежду, что вторая финалистка Диана Шнайдер также выиграет свой полуфинал, что сделает финал российским.

Это радость и счастье для всех нас. Теперь ждём, когда выиграет Диана Шнайдер, и у нас будет русский финал. Это кайф и радость! Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор

Он напомнил, что наши девушки уже брали «серебро» на Олимпиаде, и призвал ценить их успехи, а не поливать грязью.

«Идиоты, которые называли их иноагентами, торчат в одном месте, а девушки — суперзвёзды. Они — посланницы спорта большой страны. Пусть финал будет нашим!» — подчеркнул комментатор.

Губерниев уверен, что в полуфинал такого уровня случайно не попадают. И верит, что Шнайдер сможет составить компанию Андреевой.

Напомним, Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв представительницу Украины Марту Костюк. В финал турнира Большого шлема спортсменка выходит впервые в своей карьере. Во втором полуфинале встретятся Майя Хвалинская из Польши и россиянка Диана Шнайдер. В случае победы Шнайдер финал будет полностью российским.