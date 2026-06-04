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4 июня, 15:17

«Кайф и радость»: Губерниев оценил шансы на победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гарроса»

Комментатор Губерниев выразил надежду на «русский финал» на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Thibault Camus

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Thibault Camus

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Life.ru прокомментировал выход российской теннисистки Мирры Андреевой в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Он назвал это событие «кайфом и радостью» для всех болельщиков и выразил надежду, что вторая финалистка Диана Шнайдер также выиграет свой полуфинал, что сделает финал российским.

Это радость и счастье для всех нас. Теперь ждём, когда выиграет Диана Шнайдер, и у нас будет русский финал. Это кайф и радость!

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор

Это радость и счастье для всех нас. Теперь ждём, когда выиграет Диана Шнайдер, и у нас будет русский финал. Это кайф и радость!
Это радость и счастье для всех нас. Теперь ждём, когда выиграет Диана Шнайдер, и у нас будет русский финал. Это кайф и радость!

Он напомнил, что наши девушки уже брали «серебро» на Олимпиаде, и призвал ценить их успехи, а не поливать грязью.

«Идиоты, которые называли их иноагентами, торчат в одном месте, а девушки — суперзвёзды. Они — посланницы спорта большой страны. Пусть финал будет нашим!» — подчеркнул комментатор.

Губерниев уверен, что в полуфинал такого уровня случайно не попадают. И верит, что Шнайдер сможет составить компанию Андреевой.

Мирра Андреева не оставила Костюк шансов на корте, но после отдала ей должное
Мирра Андреева не оставила Костюк шансов на корте, но после отдала ей должное

Напомним, Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв представительницу Украины Марту Костюк. В финал турнира Большого шлема спортсменка выходит впервые в своей карьере. Во втором полуфинале встретятся Майя Хвалинская из Польши и россиянка Диана Шнайдер. В случае победы Шнайдер финал будет полностью российским.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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