Мирра Андреева заработала рекордные для России призовые за победу на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева заработала рекордные для российского женского тенниса 2,8 миллиона евро (примерно 3,2 миллиона долларов), одержав победу на Roland Garros. В финале российская теннисистка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши.

До Андреевой получить подобную призовых удавалось из россиянок только Марие Шараповой. Ей выплатили 2,25 миллиона долларов после победы на Roland Garros в 2014 году. Абсолютный рекорд в отечественном теннисе удерживал Даниил Медведев. Его успех на Открытом чемпионате США в 2021 году принёс ему 2,5 миллиона долларов.

Напомним, восьмая ракетка мира, Мирра Андреева выиграла финал «Ролан Гаррос» – 2026. В решающем матче она обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую (114-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2. Андреевой 19 лет. Она стала седьмым представителем России, победившим на турнире «Большого шлема».

Андреева стала третьей в списке самых молодых победительниц турниров Большого шлема в XXI веке после Марии Шараповой (17 лет) и Эммы Радукану (18 лет). В рамках же Открытой эры на «Ролан Гаррос» моложе неё титул брали лишь Моника Селеш (16 лет), Аранча Санчес-Викарио (17) и Штеффи Граф (17).