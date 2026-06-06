Мирра Андреева рухнула на колени после разгромной победы в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, восьмая ракетка мира, Мирра Андреева выиграла финал «Ролан Гаррос» – 2026. В решающем матче она обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую (114-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2. После исторической победы 19-летняя россиянка не сдерживала эмоций

Мирра Андреева после победы в турнире. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus

Выиграв последний розыгрыш, россиянка упала на колени, затем подошла к сопернице и поблагодарила её за игру.

Андреева стала седьмым представителем России, победившим на турнире «Большого шлема». Ранее это удавалось Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Даниилу Медведеву, Марии Шараповой, Светлане Кузнецовой и Анастасии Мыскиной.

19-летняя теннисистка завоевала шестой титул в карьере и первый трофей на турнирах серии «Большого шлема».

Ранее Life.ru рассказывал, что Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты: первый сет прошёл в упорной борьбе, а во втором россиянка быстро повела 5:0, затем отдала гейм, но тут же сделала обратный брейк и завершила встречу.