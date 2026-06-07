Тарпищев заявил о взрослении Мирры Андреевой на победном «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обратил внимание на прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой. По его словам, на завершающей стадии Открытого чемпионата Франции спортсменка продемонстрировала игру, свойственную зрелому спортсмену. Можно смело утверждать, что 19-летняя Андреева окончательно утвердилась в женском туре как полноценный взрослый игрок, отметил Тарпищев вовремя общения с ИС «Вести».

Он подчеркнул, что Андреева начала показывать высокие результаты очень рано, и это стало для неё серьёзным испытанием.

«И то, что весь мир следил за её успехами, потому что она резко ворвалась из ниоткуда в мировую десятку, и от неё ждали результаты. Это, конечно, был определённое пресс-давление на неё в психологическом плане, но, как показывают события, она с этим справилась», — заявил глава федерации тенниса.

Особо президент ФТР выделил выступления россиянки на парижском мэйджоре. По его словам, последние три игры на «Ролан Гаррос» Андреева провела уже «как зрелая» — без перепадов и психологических провалов, свойственных юным спортсменам.

«Поэтому можно считать, что она состоялась в женском туре как взрослый полноценный игрок», — заключил Тарпищев.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA (PIF Race to the WTA Finals), которая определяет претенденток на участие в Итоговом турнире сезона. Причиной для резкого рывка россиянки стала победа на «Ролан Гаррос», ставшая для неё первым титулом «Большого шлема». Этот результат принёс ей 4928 очков и позволил подняться на первую строчку среди претенденток на участие в Итоговом турнире.