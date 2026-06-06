Дегтярёв назвал триумф Андреевой на РГ подтверждением уровня российского тенниса

Успешное выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» стало подтверждением высокого уровня российской теннисной школы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

«Поздравляю Мирру Андрееву с победой на Roland Garros. Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула», — написал он.

По его словам, успех российской теннисистки стал важным подтверждением силы национальной школы тенниса и её способности воспитывать спортсменов мирового уровня. Отдельно он отметил стабильный прогресс спортсменки на крупнейших международных соревнованиях, включая полуфинал в 2024 году и олимпийское серебро в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Также министр подчеркнул, что подобные результаты демонстрируют преемственность поколений российских теннисистов и высокий уровень подготовки спортсменов в стране.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA (PIF Race to the WTA Finals), которая определяет претенденток на участие в Итоговом турнире сезона. Причиной для резкого рывка россиянки стала победа на «Ролан Гаррос», ставшая для неё первым титулом «Большого шлема». Этот результат принёс ей 4928 очков и позволил подняться на первую строчку среди претенденток на участие в Итоговом турнире.