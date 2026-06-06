Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поднялась с пятого на первое место в чемпионской гонке WTA. Обновлённый рейтинг PIF Race to the WTA Finals будет официально опубликован 8 июня.

Сегодня рссиянка выиграла «Ролан Гаррос», завоевав дебютный титул на турнирах «Большого шлема». Этот успех принёс ей 4928 очков и первую строчку в списке претенденток на Итоговый турнир.

На втором месте расположилась Арина Соболенко из Белоруссии с 4510 баллами. Замыкает тройку лидеров представительница Казахстана Елена Рыбакина (4388). Далее следуют украинка Элина Свитолина и американка Джессика Пегула.

В топ-8, дающий право поехать в Эр-Рияд, также входят Коко Гауфф, Марта Костюк и Каролина Мухова. Канадка Виктория Мбоко находится на девятой позиции, уступая чешской спортсменке всего 18 очков.

Вне заветной восьмёрки пока остаются такие звёзды, как Ига Швентёк (11-е место) и Белинда Бенчич (13-я строчка). В гонке за финалом сезона также участвуют ещё две россиянки: Диана Шнайдер идёт 12-й, а Анна Калинская — 17-й.

Итоговый турнир года соберёт в столице Саудовской Аравии восьмерых лучших теннисисток сезона с 7 по 14 ноября. Борьба за оставшиеся путёвки обещает быть напряжённой до самого конца.