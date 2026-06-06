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6 июня, 16:13

Андреева после победы на «Ролан Гаррос» поблагодарила себя за борьбу с демонами

Обложка © TASS/AP/Aurelien Morissard

Обложка © TASS/AP/Aurelien Morissard

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально прокомментировала успех на «Ролан Гаррос» и призналась, что прошла через серьёзное внутреннее напряжение во время турнира. 19-летняя спортсменка сегодня впервые выиграла турнир «Большого шлема».

«Хочу поблагодарить себя. За то, что верила в себя, всегда выкладывалась на 100%, даже когда было тяжело. Я старалась становиться лучше как игрок и человек. Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами», — сказала она после матча.

Несмотря на трудности, теннисистка сумела сохранить концентрацию и довести выступление до успешного завершения. Отдельно спортсменка подчеркнула, что именно самодисциплина и ежедневная работа позволили ей выдержать напряжённый турнирный путь. На церемонии награждения россиянка появилась в куртке с надписью «Хочу поблагодарить себя», подчеркнув тем самым свои слова и настрой.

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Ранее стало известно, что Мирра Андреева получила 2,8 миллиона евро за победу на Roland Garros — это около 3,2 миллиона долларов и рекорд для российского тенниса. Ранее обладателем крупнейших призовых был Даниил Медведев. Его победа на Открытом чемпионате США в 2021 году принесла 2,5 миллиона долларов.

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Милена Скрипальщикова
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