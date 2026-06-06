«Все болели! Все переживали!»: Захарова отреагировала на победу Андреевой на «Ролан Гаррос»
Захарова заявила, что вся Россия болела за Мирру Андрееву на «Ролан Гаррос»
Обложка © ТАСС / АР
Россияне очень переживали и болели за теннисистку Мирру Андрееву, победившую в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». Так ответила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу оценить успех спортсменки.
«Все болели! Все переживали! Ура!» — сказала дипломат в беседе с репортёрами.
Напомним, Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». В финале 19-летняя россиянка (8-я ракетка мира) обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. В активе Андреевой восемь титулов WTA (пять в одиночке), включая два турнира WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе — в 2025 году. На Олимпийских играх в Париже она завоевала серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер. Мирра в 2026 году впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема — на «Ролан Гаррос». До Андреевой последней россиянкой, которой удалось взять столь высокую награду, была Мария Шарапова.
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