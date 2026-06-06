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6 июня, 16:59

Курс на первую ракетку: Журова похвалила Андрееву и дала вектор на следующее достижение

Журова считает, что Мирра Андреева сможет побороться за звание первой ракетки

Мирра Андреева и Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Сергей Фадеичев

Мирра Андреева и Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы Светлана Журова поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» и назвала её успех огромным достижением. Сегодня 19-летняя спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема.

Во-первых, конечно, хочется поздравить Мирру Андрееву. Во-вторых, понятно, что девчонка перспективная, молодая. Я надеюсь, что у неё будут ещё не менее значимые победы впереди, ведь сезон в самом разгаре. Поэтому уверена, что она может побороться и за первую ракетку в этом сезоне.

Светлана Журова

Депутат Государственной думы

Во-первых, конечно, хочется поздравить Мирру Андрееву. Во-вторых, понятно, что девчонка перспективная, молодая. Я надеюсь, что у неё будут ещё не менее значимые победы впереди, ведь сезон в самом разгаре. Поэтому уверена, что она может побороться и за первую ракетку в этом сезоне.
Во-первых, конечно, хочется поздравить Мирру Андрееву. Во-вторых, понятно, что девчонка перспективная, молодая. Я надеюсь, что у неё будут ещё не менее значимые победы впереди, ведь сезон в самом разгаре. Поэтому уверена, что она может побороться и за первую ракетку в этом сезоне.

Журова подчеркнула, что стремление к лидерству является естественным для спортсмена высокого уровня.

Отдельно депутат отметила значимость побед на турнирах Большого шлема, подчеркнув, что это не единичный матч, а серия сложных встреч с сильнейшими соперниками. По её словам, подобные успехи требуют колоссальной концентрации и физической выносливости, а сам результат Андреевой является значимым для российского тенниса.

Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева (8-я ракетка мира) впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, одержав победу на «Ролан Гаррос». После финала 19-летняя теннисистка эмоционально призналась, что во время соревнований испытывала сильное внутреннее напряжение и серьёзное психологическое давление.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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