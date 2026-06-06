Курс на первую ракетку: Журова похвалила Андрееву и дала вектор на следующее достижение
Журова считает, что Мирра Андреева сможет побороться за звание первой ракетки
Мирра Андреева и Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР, Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Светлана Журова поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» и назвала её успех огромным достижением. Сегодня 19-летняя спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема.
Во-первых, конечно, хочется поздравить Мирру Андрееву. Во-вторых, понятно, что девчонка перспективная, молодая. Я надеюсь, что у неё будут ещё не менее значимые победы впереди, ведь сезон в самом разгаре. Поэтому уверена, что она может побороться и за первую ракетку в этом сезоне.
Журова подчеркнула, что стремление к лидерству является естественным для спортсмена высокого уровня.
Отдельно депутат отметила значимость побед на турнирах Большого шлема, подчеркнув, что это не единичный матч, а серия сложных встреч с сильнейшими соперниками. По её словам, подобные успехи требуют колоссальной концентрации и физической выносливости, а сам результат Андреевой является значимым для российского тенниса.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева (8-я ракетка мира) впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, одержав победу на «Ролан Гаррос». После финала 19-летняя теннисистка эмоционально призналась, что во время соревнований испытывала сильное внутреннее напряжение и серьёзное психологическое давление.
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