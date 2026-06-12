Футболистов ЦСКА Рейса и Жоао Виктора внесли в базу «Миротворца»*

Бразильские футболисты московского ЦСКА Матеус Рейс и Жоао Виктор попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Также сайт внёс в список российского полузащитника армейцев Данилу Козлова. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В карточках игроков авторы сайта указали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также футболистам вменяют поддержку специальной военной операции.

Поводом для внесения спортсменов в базу стала акция перед матчем в Кубке России. Другие подробности на сайте ресурса не приводятся.

«Миротворец»* создали в 2014 году. Ресурс содержит базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею Денис Кокарев также попал в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Авторы ресурса указали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, хоккеисту вменили поддержку проведения специальной военной операции. Кокарев завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Последней командой 40-летнего форварда стало белорусское «Динамо-Молодечно». На клубном уровне он добился главных успехов в составе московского «Динамо». Вместе с командой Кокарев дважды подряд выиграл Кубок Гагарина в сезонах 2011/12 и 2012/13, а в составе сборной России стал чемпионом мира в 2012 году.

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