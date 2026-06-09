Хоккеиста Дениса Кокарева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Бывший нападающий сборной России по хоккею Денис Кокарев внесён в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Соответствующая информация появилась на сайте.

В карточке спортсмена указаны обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, ему вменяется поддержка проведения специальной военной операции.

Кокареву 40 лет. Профессиональную карьеру хоккеист завершил в 2023 году. Последней командой в его карьере стало белорусское «Динамо-Молодечно». За годы выступлений форвард защищал цвета ТХК, ХК МВД, московского и подмосковного «Динамо», «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», «Витязя», «Спартака» и «Тамбова».

Наибольших успехов на клубном уровне уроженец Твери добился в составе московского «Динамо». Вместе с командой он дважды подряд выиграл Кубок Гагарина — в сезонах 2011/12 и 2012/13.

В составе национальной сборной нападающий стал чемпионом мира в 2012 году

Ранее в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец*» внесли бронзового призёра Олимпиады 2002 года и чемпиона мира 1993 года по хоккею Андрея Николишина. Вместе с ним туда добавили и спортивного директора хоккейного клуба ЦСКА Дениса Денисова.

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