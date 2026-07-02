В базу «Миротворца»* внесли 17-летнего подростка из России

В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»* внесён 17-летний подросток. Информация об этом появилась на самом ресурсе.

Юноше вменяется «сознательное нарушение государственной границы» Украины. А всё из-за того, что он проезжал через пункт пропуска из Ростовской области на территорию ЛНР и ДНР.

Это не первый случай включения в базу несовершеннолетних — ранее на сайте появлялись данные детей в возрасте от двух лет. В 2021 году в список попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которую администраторы обвинили в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Сама девочка тогда назвала публикацию личных данных детей нарушением их прав.

Скандальный ресурс «Миротворец»* существует с 2014 года. Создатели сайта публикуют персональные данные всех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. За годы существования в чёрный список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс, а также те, кто по иным причинам вызвал недовольство администраторов портала. К примеру, внесена в базу была генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», создательница и бессменный продюсер программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко.

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