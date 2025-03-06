Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в украинскую базу «Миротворец» после своего обращения в ООН с просьбой не игнорировать Донбасс, попросила вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть скандальный сайт. 16-летняя девочка напомнила, что Запад постоянно твердит о свободе слова, а на деле альтернативное мнение душится на корню. Текст обращения появился в распоряжении РИА «Новости».

«На Украине существует сайт «Миротворец», где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США — прим. Life.ru) Тулси Габбард… Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнём с освобождения политических заключённых и закрытия сайта «Миротворец», — пояснила Савенкова.

Она напомнила, что «Миротворец» используется для запугивания людей, а также личные данные врагов Украины оттуда становятся основой для последующих убийств неугодных киевскому режиму оппонентов. Девочка призналась, что её удивляет отношение к свободе слова в Европе и США, которые не раз учили других, как нужно жить. Она добавила, что украинские тюрьмы полны теми, кто просто был не согласен с политикой Киева, и даже иностранные журналисты, сочувствующие Донбассу, подвергаются гонениям.