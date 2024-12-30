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30 декабря, 07:29

«Спасибо вам!»: Школьница из Луганска обратилась к российским военным

Школьница из Луганска Савенкова поблагодарила российских военных за службу

Попавшая в базу украинского сайта «Миротворец» луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к российским военнослужащим перед Новым годом. Текст её обращения есть в распоряжении агентства РИА «Новости».

Она выразила надежду на окончание конфликта и поздравила солдат, офицеров и генералов, которые защищают мирные территории от украинских преступников.

«Я знаю, что многие из них хотели бы быть сейчас со своими семьями, но, несмотря ни на что, они защищают нас и освобождают наши территории от украинских нацистов. Спасибо вам за это!», — заявила школьница.

Савенкова также поблагодарила сотрудников спецслужб за их работу по защите страны и волонтёров, которые делают все возможное для победы. Она отметила важность работы журналистов, которые, рискуя жизнью, освещают события на фронте.

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Также с посланием к россиянам уже обратился и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства пожелал жителям страны крепкого здоровья, счастья и благополучия, а медицинским работникам выразил благодарность за их труд. Тёплые слова прозвучали и в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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