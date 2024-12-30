Попавшая в базу украинского сайта «Миротворец» луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к российским военнослужащим перед Новым годом. Текст её обращения есть в распоряжении агентства РИА «Новости».

Она выразила надежду на окончание конфликта и поздравила солдат, офицеров и генералов, которые защищают мирные территории от украинских преступников.

«Я знаю, что многие из них хотели бы быть сейчас со своими семьями, но, несмотря ни на что, они защищают нас и освобождают наши территории от украинских нацистов. Спасибо вам за это!», — заявила школьница.

Савенкова также поблагодарила сотрудников спецслужб за их работу по защите страны и волонтёров, которые делают все возможное для победы. Она отметила важность работы журналистов, которые, рискуя жизнью, освещают события на фронте.