С близкими и пельменями: Российские чиновники раскрыли, как будут праздновать Новый год

Российские чиновники будут праздновать Новый год в кругу семьи, а на праздничном столе будут стоять пельмени. Об этом политики и губернаторы рассказали в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Чиновники рассказали, как будут встречать Новый год. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Всегда дома, всегда с семьёй», — указал вице-премьер Алексей Оверчук.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что его родители и брат с детьми приедут отмечать Новый год к нему в Новгород. А глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что ему очень важно собрать близких за семейным столом. Кроме того, российские чиновники назвали пельмени главным блюдом на новогоднем пиршестве.

«Поскольку мы все выросли на Урале, [будут на столе] пельмени, сделанные своими руками», — сказал глава Новгородской области.