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Регион
28 декабря, 14:16

Поклонская предрекла россиянам в 2025-м новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих

Наталья Поклонская предрекла россиянам новые испытания в 2025 году

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

В 2025 году россиян ждут новые испытания. Об этом заявила советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она отметила, что новые испытания «отвлекут» от предыдущих.

«Будьте стойкими и следуйте своим принципам. Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих. Но оголят они те наши качества, которые надо приумножать и беречь или отсекать от себя, как ненужное», — отметила Поклонская в своём телеграм-канале.

Также она призвала отвечать только за свою реальность. По словам Поклонской, обрести истинную свободу можно только, если уважать свободу других. Кроме того, считает экс-прокурор, важно беречь свои права, от которых часто отказываются, чтобы не нести ответственность за собственную жизнь.

Поклонская поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала сил в сложный, по её словам, период окончания 2024-го.

«Обретите в Новом Году то, что необходимо вам для радости и вдохновения!» — заключила экс-депутат.

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«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством

Ранее Поклонская поздравила жителей России с языческим праздником Йоль. Она пожелала всем волшебства и исполнения самых заветных желаний.

Никита Никонов
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