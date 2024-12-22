Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 21:52

Поклонская поздравила жителей России с языческим праздником Йоль

Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль, который посвящён дню зимнего солнцестояния. Соответствующий пост экс-прокурор Крыма опубликовала в личном Telegram-канале, сопроводив публикацию ламповым снимком рядом с новогодней ёлкой.

«Эта древняя традиция всегда живёт в нашем мире. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чём даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», написала Поклонская.

«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством
«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством

Йоль — это зимний праздник, который отмечали древние германские народы в самую длинную ночь года. Исследователи считают, что давным-давно люди считали её магической и верили в возможность встретить отряд всадников‑призраков языческого бога Одина.

Ранее епископ Русской православной церкви Иосиф заявил, что увлечение Натальи Поклонской языческими обрядами ведёт к бесовским силам и негативно влияет на души верующих. Священнослужитель сравнил поклонение языческим богам с сатанизмом.

Обложка ©

Telegram / Наталья Поклонская

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Наталья Поклонская
  • Общество
  • Культура
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar