Поклонская поздравила жителей России с языческим праздником Йоль

Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль, который посвящён дню зимнего солнцестояния. Соответствующий пост экс-прокурор Крыма опубликовала в личном Telegram-канале, сопроводив публикацию ламповым снимком рядом с новогодней ёлкой.

«Эта древняя традиция всегда живёт в нашем мире. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чём даже боялись помыслить! Но доброго и нужного для вас и не только», — написала Поклонская.

Йоль — это зимний праздник, который отмечали древние германские народы в самую длинную ночь года. Исследователи считают, что давным-давно люди считали её магической и верили в возможность встретить отряд всадников‑призраков языческого бога Одина.