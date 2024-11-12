Наталье Поклонской досталось от епископа за переодевание в ведьму и обращение в сатанизм

Епископ Русской православной церкви (РПЦ) Иосиф назвал увлечение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской языческими практиками путём к бесовским силам. По его словам, подобные действия притягивают других верующих и губят их души.

«Это грустно. Человек не просто уходит из православной церкви, но идёт в тёмную силу, сатанинскую силу. Тащит за собой людей в эти элементы сатанизма, бесовской силы, ведьмой наряжаться», — поделился епископ в эфире телеканала «Спас».