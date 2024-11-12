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12 ноября, 13:35

Наталье Поклонской досталось от епископа за переодевание в ведьму и обращение в сатанизм

Епископ РПЦ Иосиф: Увлечение Поклонской языческими практиками — это путь к бесам

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

Епископ Русской православной церкви (РПЦ) Иосиф назвал увлечение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской языческими практиками путём к бесовским силам. По его словам, подобные действия притягивают других верующих и губят их души.

«Это грустно. Человек не просто уходит из православной церкви, но идёт в тёмную силу, сатанинскую силу. Тащит за собой людей в эти элементы сатанизма, бесовской силы, ведьмой наряжаться», — поделился епископ в эфире телеканала «Спас».

Напомним, ранее Поклонская рассказала о сути языческого праздника кельтов, а позже поздравила россиян с праздником Самайн и предложила в этот день вспомнить и почтить память умерших родичей, приготовив для них символическое угощение. Экс-депутат Госдумы также провела в одной из школ Херсонской области открытый урок, рассказав детям о стихиях.

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Алена Пенчугина
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