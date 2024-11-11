Наталья Поклонская призналась, что сильно переживала из-за образа «Няш-Мяш»

Советник генпрокурора РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская раньше сильно переживала из-за сложившегося образа «Няш-Мяш», но со временем нашла свои плюсы. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Как же я тогда, в 2014 году, переживала из-за «Няш–Мяш». <...> Никогда ранее не сталкиваясь с такого рода вниманием, я ни понимала важного, а именно того, что такое внимание людей через песни, клипы, шутки (анекдоты), критику, и выражает по-настоящему народное отношение ко мне, к тому, что я делаю», — пишет Поклонская.

Она отметила, что понимание своей «народности» возлагает на её персону ещё больше ответственности.

Поклонскую начали называть «Няш-мяш» в 2014 году, когда она занимала пост прокурора Крыма. Обладавшая миловидной внешностью, мало ассоциировавшейся с должностью прокурора, чиновница отреагировала на то, что в соцсетях её называют няшей, произнеся в интервью: «Здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!» Популярности этому выражению добавил музыкант-ютубер Enjoykin, выпустивший видео с крымским прокурором.