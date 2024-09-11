Поклонскую сняли возле школьной доски с рунами в Херсонской области

Советник генпрокурора России и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская провела в одной из школ Херсонской области открытый урок. Член Совета Федерации Игорь Кастюкевич, который пригласил Поклонскую в учебное заведение, рассказал, что её беседа с детьми была посвящена возвращению Крыма в состав России в 2014 году.

Поклонская общается со школьниками в Херсонской области. Видео © Telegram / poklonskaya_nv

«Наталья подарила свои книги в школьную библиотеку. Поговорила с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью. Учащиеся остались в восторге от встречи и долго не отпускали гостью. Спасибо большое за приезд и такое искреннее общение!» — поблагодарил сенатор Поклонскую за приезд в Херсонскую область.

Кастюкевич уточнил, что это первый визит советника генпрокурора в Херсонскую область. На фотографиях, которые опубликовала сама Поклонская в телеграм-канале, видно, что на классной доске нарисованы руны. Судя по всему, экс-депутат также рассказывала детям о стихиях.