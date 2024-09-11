Поклонскую сняли возле школьной доски с рунами в Херсонской области
Поклонская впервые приехала в Херсонскую область и провела урок для школьников
Поклонская проводит открытый урок для школьников в Херсонской области. Обложка © Telegram / poklonskaya_nv
Советник генпрокурора России и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская провела в одной из школ Херсонской области открытый урок. Член Совета Федерации Игорь Кастюкевич, который пригласил Поклонскую в учебное заведение, рассказал, что её беседа с детьми была посвящена возвращению Крыма в состав России в 2014 году.
Поклонская общается со школьниками в Херсонской области. Видео © Telegram / poklonskaya_nv
«Наталья подарила свои книги в школьную библиотеку. Поговорила с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью. Учащиеся остались в восторге от встречи и долго не отпускали гостью. Спасибо большое за приезд и такое искреннее общение!» — поблагодарил сенатор Поклонскую за приезд в Херсонскую область.
Кастюкевич уточнил, что это первый визит советника генпрокурора в Херсонскую область. На фотографиях, которые опубликовала сама Поклонская в телеграм-канале, видно, что на классной доске нарисованы руны. Судя по всему, экс-депутат также рассказывала детям о стихиях.
Ранее Life.ru рассказывал о другой публикации Поклонской, которая показалась загадочной многим её подписчикам. Советник генерального прокурора выложила у себя в телеграме своё фото и добавила к нему снимок большого паука, сопроводив публикацию философским высказыванием.