Поклонская без макияжа заинтриговала подписчиков таинственным постом про пауков
Наталья Поклонская без макияжа. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале пост, заинтриговавший многих пользователей. На личной страничке политика появилось фото, на котором она позирует без макияжа, а следом в этом же посте идёт фотография большого паука.
"Пауки и паучихи плетут паутины… пусть попадают в неё те, кто должен", — неоднозначно подписала пост государственный деятель.
Ранее Поклонская раскрыла секрет своей миловидной внешности. По её словам, чтобы держаться в хорошей форме, необходимо уделять особое внимание спорту. Кроме того, она отметила, что главное — принимать себя любым, развиваться и двигаться вперёд.