Поклонская без макияжа заинтриговала подписчиков таинственным постом про пауков

Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале пост, заинтриговавший многих пользователей. На личной страничке политика появилось фото, на котором она позирует без макияжа, а следом в этом же посте идёт фотография большого паука.

"Пауки и паучихи плетут паутины… пусть попадают в неё те, кто должен", — неоднозначно подписала пост государственный деятель.