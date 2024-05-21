"Нужно принимать себя": Поклонская раскрыла секрет своей "няшной" внешности

Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская дала первое за последние несколько лет большое интервью, в котором высказалась о женской красоте и секрете своей известной миловидной внешности. Говоря о том, как найти себя, бывший прокурор Крыма призвала заниматься саморазвитием и не следовать чужим требованиям.

Наталья Поклонская. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nv_poklonskaya

По словам Поклонской, каждая женщина привлекательна, уникальна, имеет свою загадку и силу притяжения. Однако главное, считает она, — принимать себя и уже на этой основе двигаться вперёд. К слову, милая внешность собеседницы 360.ru досталась ей не просто так, и, не имея возможности посещать спортзал, она занималась дома.

"А для этого надо работать, трудиться, заниматься собой, не лениться. Нет возможности в спортзал ходить? Я, например, не хожу. <...> Интернет открываешь и делаешь гимнастику. Но чем-то заниматься. Читать книги, хорошие эмоции притягивать к себе", — добавила Поклонская.