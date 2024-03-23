Поклонская призвала казнить террористов, атаковавших "Крокус сити холл"
Наталья Поклонская. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Наказанием для террористов, атаковавших концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, может быть только смертная казнь. Такое заявление сделала советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская. Она назвала боевиков, хладнокровно расстрелявших десятки людей, трусливыми, мерзкими фанатиками.
"Произошедший теракт — чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой", — высказалась Поклонская, её цитирует РИА "Новости".
Напомним, теракт в столичном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") был организован вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Несколько вооружённых автоматами террористов ворвались внутрь и открыли огонь по находившимся внутри, потом подожгли помещение. Здание охватило пламя, начала проваливаться крыша. По официальным данным, в результате трагедии погибло не менее 60 человек. По сведениям Life.ru, число жертв уже перевалило за 80. Список раненых опубликовало Министерство здравоохранения Московской области. Кроме того, отдельный список с госпитализированными размещён на официальном сайте МЧС России.