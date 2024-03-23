Поклонская призвала казнить террористов, атаковавших "Крокус сити холл"

Наказанием для террористов, атаковавших концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, может быть только смертная казнь. Такое заявление сделала советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская. Она назвала боевиков, хладнокровно расстрелявших десятки людей, трусливыми, мерзкими фанатиками.

"Произошедший теракт — чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой", — высказалась Поклонская, её цитирует РИА "Новости".