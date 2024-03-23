МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе"
МЧС России опубликовало список доставленных в больницы после теракта в подмосковном Crocus City Hall людей. Перечень размещён на официальном сайте ведомства, там значатся 107 человек.
"Список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09:00 (по данным Минздрава России)", — отметили в сообщении министерства в телеграм-канале.
Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" произошёл террористический акт. Группа вооружённых людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, потом террористы подожгли комплекс. Пожар быстро разгорелся, крыша здания в некоторых местах начала проваливаться. СК РФ заявил, что атака унесла жизни как минимум 60 человек. Среди них трое детей. Согласно данным подмосковного Минздрава, общее число пострадавших на данный момент — 121 человек, им оказывают помощь в 20 больницах, среди раненых есть дети. Глава РФ Владимир Путин уже заслушал доклады от ФСБ, СК, МВД и Росгвардии о расследовании теракта.
Life.ru