МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе"

МЧС России опубликовало список доставленных в больницы после теракта в подмосковном Crocus City Hall людей. Перечень размещён на официальном сайте ведомства, там значатся 107 человек.

"Список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09:00 (по данным Минздрава России)", — отметили в сообщении министерства в телеграм-канале.