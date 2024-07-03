Поклонская сделала необычный комплимент Крыму
Поклонская: В Крыму самые чистые, удобные и современные автозаправки
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Самые красивые, чистые, удобные и современные автозаправочные станции в России построены в Крыму. Такой необычный комплимент республике в личном телеграм-канале сделала советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская.
"Вот бы регионы нашей страны взяли пример с Крыма и построили такие красивые и чистые заправки у дорог! В Крыму самые чистые, удобные и современные автозаправочные станции, которые ориентированы на людей! Другим можно было бы обратить внимание, какой сервис или его отсутствие имеется на дорогах. P.S. Кроме этого, на полуострове, конечно, ещё много чем можно похвастаться, но пока делюсь конкретным фактом", — написала Поклонская.
Ранее Life.ru рассказывал о другой публикации Поклонской, которая показалась загадочной многим её подписчикам. Советник генерального прокурора выложила у себя в телеграме своё фото и добавила к нему снимок большого паука, сопроводив публикацию философским высказыванием.