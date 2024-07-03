Поклонская сделала необычный комплимент Крыму

"Вот бы регионы нашей страны взяли пример с Крыма и построили такие красивые и чистые заправки у дорог! В Крыму самые чистые, удобные и современные автозаправочные станции, которые ориентированы на людей! Другим можно было бы обратить внимание, какой сервис или его отсутствие имеется на дорогах. P.S. Кроме этого, на полуострове, конечно, ещё много чем можно похвастаться, но пока делюсь конкретным фактом", — написала Поклонская.