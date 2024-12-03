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3 декабря, 13:41

«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством

Поклонская заявила, что ей нет дела до критики из-за увлечения язычеством

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / Наталья Поклонская

Советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством. Она отметила, что не намерена угождать людям «правильными» религиозными взглядами.

«Мне нет дела до критики или похвалы (чужого мнения) в адрес моих религиозных взглядов или каких-либо иных внутренних убеждений. Главное в этом вопросе — как думаю я сама, а не кто-то другой. Угождать людям «правильными» религиозными или ещё какими-либо взглядами не рекомендую никому», — сказал Поклонская в интервью для Daily Storm.

Она добавила, что за добровольный отказ от собственных прав будет слишком дорогая плата. Также экс-парламентарий заявила, что долгое время тема мифологии и древних традиций была забыта. На протяжении веков уничтожались все документы, относящиеся к дохристианскому периоду, язычество пытались «выжечь» и привнести в общество иные правила жизни. Поклонская считает, что изучение древних символов и многобожья не может нанести вред.

Напомним, что в день языческого праздника кельтов Самайн Поклонская выложила фотосессию в необычном образе. Она также предложила в этот день почтить память умерших родичей, приготовив для них символическое угощение. Епископ РПЦ Иосиф не оценил фото Поклонской и назвал увлечение экс-прокурора Крыма языческими практиками путём к бесовским силам.

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Полина Никифорова
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