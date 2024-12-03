«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством

Советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством. Она отметила, что не намерена угождать людям «правильными» религиозными взглядами.

«Мне нет дела до критики или похвалы (чужого мнения) в адрес моих религиозных взглядов или каких-либо иных внутренних убеждений. Главное в этом вопросе — как думаю я сама, а не кто-то другой. Угождать людям «правильными» религиозными или ещё какими-либо взглядами не рекомендую никому», — сказал Поклонская в интервью для Daily Storm.