«Мне нет дела»: Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством
Поклонская заявила, что ей нет дела до критики из-за увлечения язычеством
Наталья Поклонская. Фото © Telegram / Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на критику из-за увлечения язычеством. Она отметила, что не намерена угождать людям «правильными» религиозными взглядами.
«Мне нет дела до критики или похвалы (чужого мнения) в адрес моих религиозных взглядов или каких-либо иных внутренних убеждений. Главное в этом вопросе — как думаю я сама, а не кто-то другой. Угождать людям «правильными» религиозными или ещё какими-либо взглядами не рекомендую никому», — сказал Поклонская в интервью для Daily Storm.
Она добавила, что за добровольный отказ от собственных прав будет слишком дорогая плата. Также экс-парламентарий заявила, что долгое время тема мифологии и древних традиций была забыта. На протяжении веков уничтожались все документы, относящиеся к дохристианскому периоду, язычество пытались «выжечь» и привнести в общество иные правила жизни. Поклонская считает, что изучение древних символов и многобожья не может нанести вред.
Напомним, что в день языческого праздника кельтов Самайн Поклонская выложила фотосессию в необычном образе. Она также предложила в этот день почтить память умерших родичей, приготовив для них символическое угощение. Епископ РПЦ Иосиф не оценил фото Поклонской и назвал увлечение экс-прокурора Крыма языческими практиками путём к бесовским силам.