Мурашко дал россиянам несколько важных напутствий в предновогоднем поздравлении

Новый год — это не только время волшебства и семейных традиций, но и возможность укрепить здоровье. С таким посланием к россиянам обратился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своём предновогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Алкоголь, жирная еда, дефицит движения усугубят уже имеющиеся проблемы со здоровьем и приведут к новым. Откажитесь от вредных привычек и не злоупотребляйте алкоголем ни в новогодние праздники, ни в течение года. Эти привычки точно и однозначно не добавят вам здоровья», — подчеркнул министр.

Глава ведомства пожелал жителям страны крепкого здоровья, счастья и благополучия, а медицинским работникам выразил благодарность за их труд. Тёплые слова прозвучали и в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Им Мурашко пожелал скорейшего возвращения домой с победой.