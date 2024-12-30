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29 декабря, 23:55

Мурашко дал россиянам несколько важных напутствий в предновогоднем поздравлении

Михаил Мурашко призвал россиян провести праздники с пользой для здоровья

Михаил Мурашко. Обложка © Telegram / Минздрав России

Михаил Мурашко. Обложка © Telegram / Минздрав России

Новый год — это не только время волшебства и семейных традиций, но и возможность укрепить здоровье. С таким посланием к россиянам обратился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своём предновогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Алкоголь, жирная еда, дефицит движения усугубят уже имеющиеся проблемы со здоровьем и приведут к новым. Откажитесь от вредных привычек и не злоупотребляйте алкоголем ни в новогодние праздники, ни в течение года. Эти привычки точно и однозначно не добавят вам здоровья», — подчеркнул министр.

Глава ведомства пожелал жителям страны крепкого здоровья, счастья и благополучия, а медицинским работникам выразил благодарность за их труд. Тёплые слова прозвучали и в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Им Мурашко пожелал скорейшего возвращения домой с победой.

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С приближением 2025 года многие политические деятели и знаменитости начали поздравлять россиян с предстоящим праздником. Сборная РФ по футболу по такому случаю даже переодела своего тренера Валерия Карпина в Деда Мороза. Отличилась и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая предрекла согражданам новые испытания в следующем году.

Анатолий Цейко
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