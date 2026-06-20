Создательницу «Что? Где? Когда?» внесли в базу «Миротворца»*

Генерального директора телекомпании «Игра-ТВ», которая производит передачу «Что? Где? Когда?», Наталию Стеценко внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Именно она придумала и запустила эту легендарную игру в 1975 году вместе со своим супругом, режиссёром Владимиром Ворошиловым.

Её персональные данные появились на сайте в пятницу поздно вечером. «Миротворец»* обвиняет Стеценко в поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Причина — она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее хоккеиста московского «Спартака» Александра Гальченюка внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Спортсмену вменяют «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».

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