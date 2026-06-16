Хоккеист Александр Гальченюк внесён в базу «Миротворца»*

Согласно базе, спортсмену вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Гальченюку 32 года, он успел сыграть за несколько американских команд, а также в СКА и клубе «Амур».

Ранее стало известно, что Александр Гальченюк подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». В 2023 году хоккеиста арестовали в Скотсдейле, штат Аризона. При задержании он оскорбил полицейских. Позже суд снял пять обвинений из шести и приговорил игрока к 30 дням тюрьмы. После этого клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг с ним контракт. Уже в августе того же года Гальченюк перешёл в КХЛ и подписал соглашение со СКА. В России форвард также выступал за хабаровский «Амур», который возглавлял его отец Александр Гальченюк-старший.