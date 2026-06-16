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Регион
15 июня, 23:40

Хоккеист Александр Гальченюк внесён в базу «Миротворца»*

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Хоккеист московского «Спартака» Александр Гальченюк был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом говорится на странице ресурса.

Согласно базе, спортсмену вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Гальченюку 32 года, он успел сыграть за несколько американских команд, а также в СКА и клубе «Амур».

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Трёх именитых хоккеистов внесли в «Миротворец»* за матч в поддержку СВО

Ранее стало известно, что Александр Гальченюк подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». В 2023 году хоккеиста арестовали в Скотсдейле, штат Аризона. При задержании он оскорбил полицейских. Позже суд снял пять обвинений из шести и приговорил игрока к 30 дням тюрьмы. После этого клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг с ним контракт. Уже в августе того же года Гальченюк перешёл в КХЛ и подписал соглашение со СКА. В России форвард также выступал за хабаровский «Амур», который возглавлял его отец Александр Гальченюк-старший.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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