ХК «Спартак» подписал контракт Гальченюком, получившим тюремный срок в США

Московский «Спартак» подписал двухлетний контракт с нападающим Александром Гальченюком, в карьере которого были НХЛ, российское гражданство и тюремный срок в США.

В 2023 году хоккеиста арестовали в Скотсдейле, штат Аризона. При задержании он оскорбил полицейских. Позже суд снял пять обвинений из шести и приговорил игрока к 30 дням тюрьмы. После этого клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг с ним контракт. Уже в августе того же года Гальченюк перешёл в КХЛ и подписал соглашение со СКА. В России форвард также выступал за хабаровский «Амур», который возглавлял его отец Александр Гальченюк-старший.

Всего в КХЛ нападающий провёл 181 матч, забросил 51 шайбу и сделал 64 результативные передачи. Гальченюк родился в США, а в 2025 году получил российское гражданство. До переезда в КХЛ он успел провести большую карьеру в Северной Америке. В 2012 году «Монреаль Канадиенс» выбрал его на драфте НХЛ под общим третьим номером.В НХЛ Гальченюк набрал 371 очко в 692 матчах. В составе сборной США он становился бронзовым призёром чемпионата мира и побеждал на молодёжном первенстве мира.

Гальченюк не станет единственным игроком «Спартака» с североамериканским бэкграундом. В составе московского клуба уже есть американец Джозеф Кин и канадские нападающие Лукас Локхарт и Брэндон Биро, а также словак Кристиан Ярош. Сам Гальченюк родился в США, выступал за американскую сборную, но в 2025 году получил российское гражданство.