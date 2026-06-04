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Регион
4 июня, 05:48

Песков заверил, что Путин по-прежнему регулярно выходит на лёд

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин регулярно выходит на лёд. По его словам, глава государства не оставил этот вид спорта и продолжает играть.

Так он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова Вячеслава Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион ранее рассказал, что совсем недавно участвовал в матче вместе с президентом.

Песков подтвердил это коротко: «Да. Президент продолжает играть в хоккей».

Других деталей — о времени, месте или формате таких встреч — он не привёл.

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Владимир Путин регулярно выходит на лёд: хоккей стал одним из самых заметных спортивных увлечений президента. Любовь к спорту у президента носит системный и многолетний характер. Ещё в детстве он начал серьёзно заниматься самбо и дзюдо. В 1973 году в 21 год он стал мастером спорта по самбо, а позже получил чёрный пояс и 8-й дан по дзюдо. Дзюдо остаётся его основным боевым искусством на протяжении более 50 лет. Помимо единоборств и хоккея, Путин регулярно занимается плаванием, горными лыжами, играет в теннис и любит активный отдых на природе. Он неоднократно подчёркивал, что спорт для него — это не только способ поддерживать физическую форму, но и важный элемент характера, дисциплины и силы воли.

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Оксана Попова
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