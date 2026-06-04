Песков заверил, что Путин по-прежнему регулярно выходит на лёд

Владимир Путин регулярно выходит на лёд: хоккей стал одним из самых заметных спортивных увлечений президента. Любовь к спорту у президента носит системный и многолетний характер. Ещё в детстве он начал серьёзно заниматься самбо и дзюдо. В 1973 году в 21 год он стал мастером спорта по самбо, а позже получил чёрный пояс и 8-й дан по дзюдо. Дзюдо остаётся его основным боевым искусством на протяжении более 50 лет. Помимо единоборств и хоккея, Путин регулярно занимается плаванием, горными лыжами, играет в теннис и любит активный отдых на природе. Он неоднократно подчёркивал, что спорт для него — это не только способ поддерживать физическую форму, но и важный элемент характера, дисциплины и силы воли.