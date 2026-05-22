Путин поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Об этом говорится в сообщении Кремля на платформе «Макс».

Глава государства высоко оценил успех команды и выразил благодарность за проявленную сплочённость и мастерство.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — отметил Путин.

Президент России и сам с удовольствием играет в хоккей. Ранее он рассказывал, что встал на коньки около десяти лет назад. Параллельно он осваивал и хоккейные навыки. Путин отметил, что командные виды спорта всегда его привлекают: они эмоциональны, интересны и помогают отвлечься от повседневных дел.

Напомним, «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счётом 3:2 и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина. На пути к решающему матчу подопечные канадского тренера Боба Хартли обыграли «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард».