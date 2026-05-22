Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 21:06

Путин поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Об этом говорится в сообщении Кремля на платформе «Макс».

Глава государства высоко оценил успех команды и выразил благодарность за проявленную сплочённость и мастерство.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — отметил Путин.

Главный тренер «Локомотива» Хартли завершил карьеру после второй победы в КХЛ
Главный тренер «Локомотива» Хартли завершил карьеру после второй победы в КХЛ

Президент России и сам с удовольствием играет в хоккей. Ранее он рассказывал, что встал на коньки около десяти лет назад. Параллельно он осваивал и хоккейные навыки. Путин отметил, что командные виды спорта всегда его привлекают: они эмоциональны, интересны и помогают отвлечься от повседневных дел.

Напомним, «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счётом 3:2 и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина. На пути к решающему матчу подопечные канадского тренера Боба Хартли обыграли «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • ХК Локомотив Ярославль
  • Путин
  • КХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar